Sanremo: allargamento dei dehors per il distanziamento sociale o per mettere più tavoli? La mail di un lettore

Un nostro lettore, Fabio che si firma anche ‘Una partita IVA che spera sempre (forse invano) nella legalità’, ci ha scritto per evidenziare le problematiche del ‘distanziamento sociale’ in questo periodo che rimane di ‘emergenza Covid’:

“Solitamente tutti cerchiamo di mantenere le distanze tra le persone per avere un minimo di protezione, sia personale che altrui, ma probabilmente alcuni gestori di locali sanremesi, stanno usando la possibilità di allargare la loro superficie non per mettere in sicurezza, ma per mettere più persone. Accogliere più clienti è giustissimo, ma farlo in sicurezza deve essere la priorità, non un optional”.

Fabio ci ha anche inviato una foto di un pomeriggio qualunque in periodo post lockdown: “Dove al contrario di quello che accade in altre attività, uffici o studi, la sicurezza funziona tutto in un'altro modo. Probabilmente qualche vero controllo, e sanzione potrebbe essere utile, per migliorare l'attuale situazione sanitaria ancora in bilico, oppure è la solita presa in giro a chi rispetta (per fortuna) le regole?”