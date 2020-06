‘J’accuse’ di Bistolfi (FI) sulle condizioni delle autostrade liguri: “Così è impossibile fare impresa, creare lavoro, crescere. Serve un grande piano infrastrutturale” (Video)

La disastrosa situazione delle autostrade liguri è sempre più di stretta attualità e non passa giorno senza che non si registrino nuovi disagi e pesanti ritardi per chi si trova in viaggio per esigenze di lavoro o anche solo per una vacanza a Ponente.

In merito interviene anche Filippo Bistolfi, neo responsabile dei rapporti con gli enti locali di Forza Italia e prossimo alla candidatura tra le fila degli ‘azzurri’ per le elezioni regionali di settembre. Bistolfi è intervenuto di recente con un video pubblicato sulle proprie pagine social.

“Un’altra giornata di ordinaria follia sulle autostrade liguri - dichiara Bistolfi nel video - il chirurgo che collabora con me è arrivato con quattro ore di ritardo in clinica a operare, potete capire che cosa significhi per i pazienti che avevano prenotato un intervento da mesi. Questo mi fa capire come sia sempre più difficile fare impresa, creare lavoro e crescere in una provincia come la nostra. Il Ponente della provincia di Imperia è sempre più isolato. Garantisco di impegnarmi per far sì che questa provincia esca dall’isolamento nel quale è caduta ormai da decenni, sono problemi che vengono da lontano, ma vanno risolti. Non si può andare avanti con il binario unico, con le autostrade a una corsia che sono sia lente che pericolose. Bisogna investire in un grande piano infrastrutturale per questa provincia e per questa regione. Se non lo capiamo non andremo da nessuna parte, dalle infrastrutture discende lo sviluppo economico generale, sia nel commercio che nel turismo”.