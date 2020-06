Sanremo: domani a Pian di Nave il presidio del comitato “Priorità alla Scuola”

Anche Sanremo aderisce all'iniziativa del comitato nazionale “Priorità alla Scuola”. Domani, alle 17.30, a Pian di Nave, il comitato matuziano si darà appuntamento per chiedere “la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza di tutte le scuole, dai nidi alle università, senza riduzioni di orario”.

L'evento sanremese si svolgerà in contemporanea con altre 59 piazze in tutta Italia. “Partecipano insegnanti, genitori, educatori e studenti della scuola e dell’università, affinché il diritto all’istruzione sia garantito a tutti” dichiarano gli organizzatori.

Si legge sulla locandina dell'evento: “La comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza a settembre: bambine, bambini, giovani, insegnanti, lavoratori e famiglie hanno resistito per tre mesi, materialmente e psicologicamente, per far fronte a una emergenza. Dopo questo enorme sforzo collettivo e quando ormai tutte le attività produttive del Paese sono già riavviate, è ora di dire basta: la comunità scolastica ha bisogno di ripartire in presenza a settembre perché senza scuola non c’è politica, non c’è giustizia, non c’è uguaglianza, non c’è crescita né umana, né economica”.