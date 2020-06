Sanremo: rifiuti, bottiglie rotte e odori nauseabondi sul camminamento della diga a porto vecchio (Foto)

Rifiuti di ogni genere, bottiglie rotte, vetro ovunque, avanzi di cibo, carte e mozziconi. C'è davvero di tutto sul camminamento della diga foranea di porto vecchio, una zona panoramica che, invece, dovrebbe essere curata, pulita e pronta per la bella stagione.

Le foto arrivate alla nostra redazione testimoniano la situazione alla quale si aggiungono i cattivi odori per via di qualcuno che pensa bene di usare la zona come una toilette a cielo aperto.

Non è certo un'immagine degna per Sanremo nell'estate del rilancio dopo l'emergenza. Si spera che il Comune possa intervenire per ripulire e sistemare il camminamento.