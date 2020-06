Cna Imperia: convenzione Siae, iniziative a favore degli utilizzatori per musica d’ambiente o per altre tipologie di abbonamento assimilabili

La Siae, a seguito della riapertura delle attività economiche e produttive, ha deliberato una serie di iniziative a favore degli utilizzatori, che hanno già provveduto al pagamento o che devono ancora corrispondere il compenso per 'Musica d’Ambiente' o per altre tipologie di abbonamento ad essa assimilabili. Sotto i provvedimenti adottati.

Riduzioni

- Per gli abbonamenti annuali di Musica d’Ambiente e per quelli riguardanti Musica a sostegno di attività sportive e d’insegnamento (palestre e corsi di danza) viene riconosciuta una riduzione del 25% per tutte le attività ad eccezione di quelle di rivendita di generi alimentari (di piccole o grandi dimensioni), anche se commercializzati insieme ad altre tipologie merceologiche (come nel caso di empori, supermercati, ipermercati ecc.);

- Per gli abbonamenti stagionali di Musica d’Ambiente viene altresì accordata una riduzione unicamente per gli abbonamenti attivi nel periodo ricompreso fra i mesi di marzo e maggio 2020, pari a 1/12 per ciascuna mensilità ricadente nel periodo indicato. A titolo esemplificativo, la riduzione non sarà applicata agli esercizi stagionali che hanno riaperto l’attività dal 1° giugno, ovvero per quelli che l’hanno conclusa entro il mese di febbraio scorso (es. stagionali invernali).

Ulteriore riduzione per il comparto turistico/ricettivo

Per le strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere ed assimilate) titolari di un abbonamento annuale o stagionale, per i pubblici esercizi stagionali e per le imprese balneari, in considerazione della particolare situazione in cui versano i predetti settori, viene prevista un’ulteriore riduzione del 10%, applicabile sul compenso per Musica d’Ambiente al netto delle riduzioni di cui ai precedenti punti.

Modalità di applicazione

Per tutti coloro che in ragione delle proroghe dei termini di pagamento non avessero provveduto al rinnovo dell’abbonamento per l’anno in corso, SIAE trasmetterà nei prossimi giorni un nuovo MAV con l’indicazione della nuova data di scadenza (30/6/2020 per gli abbonamenti annuali e 31/07/2020 per gli abbonamenti stagionali) e il nuovo importo da corrispondere, al netto delle riduzioni spettanti. Potranno anche essere utilizzate anche le altre modalità di rinnovo: presso Uffici Territoriali SIAE e mediante l’utilizzo del portale Musica d’Ambiente.

Per tutti coloro che invece hanno già provveduto al pagamento dell’abbonamento per l’anno in corso, la riduzione spettante sarà considerata in detrazione in occasione del rinnovo dell’abbonamento per l’anno 2021. È facoltà, comunque, di ciascun utilizzatore, chiedere a SIAE il rimborso dell’importo versato in eccedenza (qualora questo sia complessivamente superiore a 50 euro), relativo a quota parte di: compenso per Diritto d’Autore, eventuali quote associative riscosse da SIAE su mandato dell’Associazione di Categoria di appartenenza e IVA di fattura.

Il rimborso potrà essere richiesto presentando un’apposita istanza all’Ufficio Territoriale SIAE competente per territorio mediante un modulo di domanda da richiedere all’Ufficio stesso. CNA ricorda inoltre che per fruire degli sconti riservati agli associati, occorre utilizzare la modulistica a disposizione presso le sedi territoriali: gli uffici rimangono a disposizione ai seguenti recapiti, tel. 0184/500309 – segreteria@im.cna.it

Si ricorda che gli Uffici dell’Agenzia SIAE di Sanremo, siti in via Mameli 5 al terzo piano, osservano i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.