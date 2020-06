Sanremo: un weekend straordinario per il turismo, ma ora si deve risolvere il problema delle code in autostrada

E’ un weekend da incorniciare, quello che sta per terminare oggi sul piano turistico per Sanremo e l’intera provincia. Un fine settimana che dimostra la voglia di tornare a vivere come prima e che la riviera ligure di ponente è sempre un importante riferimento per i villeggianti. L’unico neo, davvero drammatico, è rappresentato dalle lunghe code che i turisti hanno dovuto sopportare per arrivare in Liguria e per quelle che, sicuramente, vivranno anche oggi nel controesodo.

Sono soddisfattissimi gli imprenditori del settore turistico e commerciale per il primo vero fine settimana d’estate. Gli alberghi non hanno registrato il ‘sold out’ se non in alcuni casi. Ma, la ‘copertura’ delle camere è stata sicuramente importante, tenuto conto del post lock down. Camere occupate tra il 60 ed il 90% a seconda delle strutture e, comunque grande soddisfazione per gli operatori.

Il Sindaco, Alberto Biancheri, è entusiasta di come sia andato il weekend ma è anche preoccupato per i problemi dell'autostrada: "È stato un fine settimana molto soddisfacente, soprattutto se consideriamo la situazione generale da cui veniamo. Ho visto una città viva, abbiamo registrato afflussi importanti fin dal venerdì e riscontri positivi arrivano un po' da tutta la nostra filiera turistico-commerciale. Il segnale più incoraggiante arriva dagli albergatori, che confermano un trend molto positivo nelle prenotazioni dall'estero. Come amministrazione stiamo supportando questa ripartenza con importanti investimenti sulla promozione. Molto apprezzate anche le iniziative sull'intrattenimento di ieri, come la filodiffusione o lo spettacolo di luci al Casinò, o sulle nuove isole pedonali in chiave commerciale. Permane purtroppo il problema dei collegamenti, che la nostra regione e il nostro territorio continuano a subire. Ne abbiamo parlato l'altro ieri con il presidente Toti e ne parlerò personalmente domani con il ministro delle infrastrutture De Micheli".

I clienti degli alberghi hanno confermato di aver trovato una città viva ed hanno apprezzato lo spettacolo offerto dal Casinò, uno show non pubblicizzato moltissimo per non creare assembramento di fronte alla casa da gioco e che avrebbe provocato problemi sul piano sanitario e dell’ordine pubblico. Clienti soddisfatti, quindi, di come si è presentata la città al primo vero appuntamento della stagione e che stanno già prenotando per le vacanze di luglio e agosto.

Le proiezioni, infatti, sono positive per i due mesi clou dell’estate, con tanti italiani ma anche stranieri, soprattutto francesi, tedeschi e svizzeri. Finalmente, quindi, notizie positive sul piano turistico dopo gli incubi di marzo, aprile e maggio in cui non si vedeva la luce in fondo al tunnel. “E’ andata bene – ci ha detto il presidente di Federalberghi a Sanremo, Silvio Di Michele – e siamo assolutamente fiduciosi per il futuro. Serve però un intervento della Regione e dei Sindaci per evitare le peripezie che sono costretti a vivere i nostri clienti. Alcuni, arrivati da Milano, hanno impiegato 6 ore per arrivare da noi. Ci hanno confermato che la voglia di venire e vivere la città dei fiori è tanta, ma la rabbia per le code lo è altrettanto. Tra l’altro molti di loro sono ripartiti stamattina, quando invece avrebbero potuto rimanere e far lavorare ancora i locali e le spiagge nel corso della giornata. Speriamo che domani il Ministro De Micheli ci dia notizie incoraggianti per il futuro”.

Anche il settore commercio e ristorazione sta chiudendo un weekend di successo con i locali che hanno fatto registrare un incremento di presenze ed incassi rispetto allo stesso fine settimana dell’anno scorso: “Siamo davvero soddisfatti – ci ha detto il presidente di Confcommercio, Andrea Di Baldassarre – perché c’era tanta gente. Ma, purtroppo, dobbiamo ancora subire il problema, gravissimo, delle code in autostrada. Serve un intervento immediato perché non possiamo chiedere ai nostri clienti di venire da noi subendo il calvario dei lavori sui tratti autostradali”.

Anche i negozi hanno risentito positivamente dell’arrivo in massa dei turisti, con buoni affari sia in centro che al mercato dove, nella giornata di ieri, gli affari sono andati decisamente meglio anche grazie alla presenza dei francesi. Da evidenziare una problematica per i negozi, sottolineata dai turisti arrivati: "Almeno per la sera della festa della musica potevano rimanere aperti" hanno detto in molti.

Un’estate che è comunque iniziata alla grande e si spera possa proseguire sugli stessi binari.