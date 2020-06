Imperia: la partita Roma-Sampdoria mercoledì su maxi schermo al ‘Camping De Wijnstok’

Mercoledì prossimo, in occasione della ripresa del Campionato dei giallorossi, il ‘Roma club Imperia Francesco Totti’ invita tutti i tesserati e non ad assistere, sul nostro maxi schermo, alla partita Roma-Sampdoria nella sede sita presso il ‘Camping De Wijnstok’ in Via Poggi 2 a Imperia Porto Maurizio.



“La gara comincerà alle 21.30, quindi, vi invitiamo a presentarvi un paio di ore prima per una pizzata giallorossa. Sarà l'occasione per rivederci dopo mesi, fare un bilancio e parlare delle iniziative future del club. Vi aspettiamo e sempre forza Roma!”