Riva Ligure prepara le sue spiagge libere: lavori in corso per un'estate a numero chiuso

Fervono i lavori sulle spiagge libere di Riva Ligure per prepararsi all'estate post lockdown. Da giorni, gli escavatori e gli operai sono all'opera prima dell'orario di balneazione.

Stando alle classiche indiscrezioni, la presentazione della stagione balneare in sicurezza, avverrà nei prossimi giorni. L'amministrazione del sindaco Giorgio Giuffra, nella gestione dell'emergenza Coronavirus, è stata attenta e severa con provvedimenti stringenti per la salvaguardia della cittadinanza. Quindi è molto probabile che analoghi misure vengano adottate anche per le spiagge libere dove il rischio è alto.

In base a quanto si può osservare sulle due spiagge del centro, Marinetta e Tamerici, presto bisognerà fare i conti con un sistema che delimiti le distanze tra un posto e l'altro, una condizione che dovrà fare i conti con uno spazio molto limitato. Così, anche sulle spiagge rivesi, spazio a sacchi di iuta, palificazioni o qualsivoglia altro oggetto, necessario a delimitare i posti sulla spiaggia, per rispettare le distanze di sicurezza.



La gestione delle spiagge libere è una delle principali sfide per i comuni liguri. Se da un lato, tracciare i posti disponibili è piuttosto facile, con tutte le restrizioni che questo impone, dall'altro lato, bisognerà vedere come il Comune agirà per controllare il rispetto delle distanze e quindi evitare che si creino assembramenti.