Le telecamere della tedesca ZDF a Ventimiglia, Sanremo e Imperia per raccontare la Riviera post emergenza (Video)

Nei giorni scorsi l’emittente nazionale tedesca ZDF ha mandato in onda un servizio realizzato tra Ventimiglia, Sanremo e Imperia per raccontare la Riviera al tempo della ripartenza post lockdown.

La giornalista della ZDF è stata a Ventimiglia per incontrare la Caritas e raccontare la gestione dei migranti presenti in città al tempo del Covid-19, mentre a Sanremo si è concentrata sull’attività della pesca a porto vecchio. A Imperia, invece, un focus sulle spiagge e sulle norme adottate per il rispetto delle distanze e l’utilizzo della app per l’accesso agli stabilimenti.

Una ‘fotografia’ che porta ancora una volta l'immagine della nostra Riviera al di là dei confini e, nello specifico, in terra tedesca dove le nostre eccellenze sono particolarmente apprezzate.

Guarda il servizio della ZDF cliccando QUI.