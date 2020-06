Nizza: camionista di Sanremo scopre 5 migranti nel mezzo e chiama la Polizia Francese

Arriva a Nizza con il proprio camion partito da Milano e si trova 5 migranti dentro il mezzo, senza essersene accorto. E’ accaduto nei giorni scorsi ad un camionista sanremese che, una volta accortosi del fatto, ha immediatamente chiamato la Gendarmerie francese, per denunciare il fatto.

L’uomo, che preferisce rimanere anonimo, era partito con il suo carico da Milano e, dopo una brevissima sosta a Ventimiglia senza allontanarsi dal mezzo, una volta arrivato a Nizza ha sentito dei rumori. Si è fermato e, aprendo il camion, ha trovato 5 persone tra cui un paio di minori.

Vista la situazione ha chiamato la Polizia transalpina che, intervenuta immediatamente, ha preso in carico i 5 migranti, probabilmente siriani ed afghani per le pratiche del caso. Non è da escludere che i 5 siano saliti a Ventimiglia anche se il camionista non ha abbandonato il mezzo. C’è anche la possibilità che siano saliti a Milano e siano riusciti a non farsi notare fino a Nizza, quando sono stati scoperti.