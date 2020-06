Il presidente Toti a Sanremo: in mattinata vertice in Comune, poi la visita all'ospedale 'Borea' con il sindaco Biancheri (Foto e Video)

È iniziato poco dopo le 10 dal Comune di Sanremo il ‘tour’ ponentino del governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti. Il presidente ha incontrato a Palazzo Bellevue il sindaco Alberto Biancheri e la sua giunta e durante la mattinata si vedrà anche con una delegazione di albergatori e operatori della zona. Al centro del vertice, ovviamente, le conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 e le strategie messe in campo per far fronte alle enormi perdite degli ultimi tre mesi.

La visita in Comune a Sanremo è stata utile anche per una riunione di giunta regionale straordinaria ospitata per l'occasione nelle sale di Palazzo Bellevue. Nella sala consiliare gli assessori regionali si sono incontrati con i colleghi comunali per fare il punto della situazione. Dopo il saluto alla riunione nella sala consiliare, Toti e Biancheri si sono riuniti in privato.

Alle 12 è in programma la conferenza stampa.

Dopo la visita a Palazzo Bellevue, Toti si sposterà all’ospedale ‘Borea’, centro nevralgico dell’emergenza Coronavirus in quanto ospedale Covid-19 della provincia di Imperia.