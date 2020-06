Bordighera: il Consigliere di opposizione Giuseppe Trucchi "L'Amministrazione non è più civica ma fortemente politica"

“Abbiamo appreso le notizie relative alle scelte politiche di numerosi esponenti della maggioranza che fa capo al Sindaco Vittorio Ingenito ed apprendiamo che il Sindaco stesso si è avvicinato al movimento del Presidente Toti ‘Cambiamo’. Per la verità questa notizia era già parzialmente emersa relativamente al Sindaco ma anche ad altri esponenti della maggioranza”.

Interviene in questo modo il Consigliere di opposizione a Bordighera, Giuseppe Trucchi, che prosegue: “Abbiamo anche appreso che il vicesindaco Mauro Bozzarelli ha aderito al partito della Lega e che sarebbero in corso contatti per la adesione a Forza Italia di almeno altri due Assessori. Pare in ultimo che anche consiglieri di minoranza possano aderire allo schieramento di centrodestra in vista delle imminenti elezioni regionali. Nel pieno rispetto della libertà di scelta politica ritengo necessarie alcune precisazioni importanti”.

“Appare alla luce del sole – va avanti Trucchi - che la lista ‘Bordighera Vince’ del Sindaco Ingenito ha perso completamente, dove mai lo avesse avuto, il profilo di lista civica. Ormai è una lista politica a pieno titolo e questo deve essere ben chiaro ai cittadini. Si crea obiettivamente il rischio che le scelte amministrative che guideranno Bordighera possano risentire di questa forte caratterizzazione politica che vede Sindaco e vice espressione di movimenti diversi. Siamo preoccupati per alcune importanti processi gestionali che potranno interessare la nostra città e che speravamo potessero essere garantiti da una maggioranza che si era presentata alle elezioni come civica e indipendente. Infine,anche se siamo fiduciosi nella possibilità di proseguire con una opposizione compatta, l’adesione già realizzata o ventilata di consiglieri di minoranza allo stesso schieramento politico al quale fa riferimento la maggioranza crea obiettivamente una situazione confusa e parzialmente anomala”.

“Noi – termina Trucchi - come gruppo civico ‘Semplicemente Bordighera’ proseguiremo con decisione la nostra attività di controllo e di proposta”.