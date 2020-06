I mercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo le crostatine salate di piselli

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari!

I piselli sono delle vere e proprie perle dolci - pur avendo pochi grassi e calorie - molto amate dai consumatori di tutte le età. Inoltre, essendo meno ricchi di amido rispetto ad altri legumi, risultano più digeribili e sono tollerati anche da chi soffre di colite o meteorismo. Ricca la gamma proprietà benefiche per la nostra salute: preservano la vista, sono antiossidanti, abbassano il colesterolo, proteggono l'apparato digerente e il sistema cardiocircolatorio e aiutano la regolarità intestinale.

CROSTATINE SALATE DI PISELLI Un piatto unico sfizioso e saporito, adatto ad ogni occasione, particolarmente comodo da portare come schiscetta al lavoro o come snack fuoriporta in vacanza, un piatto adatto ad ogni occasione.

Tempi 45 minuti Ideale per… il pranzo

Ingredienti (4 persone)

300 g di piselli freschi

250 g di patate

300 g di farina integrale

80 ml di olio evo

100 ml di acqua fredda

1/2 cucchiaino di sale

Sale, pepe, curcuma, maggiorana q.b.

Procedimento 1. Preparate la frolla mescolando la farina, la curcuma, il 1/2 cucchiaino di sale, l’olio evo e l’acqua fredda. 2. Lasciate riposare l’impasto per ca. 10 minuti a temperatura ambiente, chiuso all’interno di una pellicola. 3. Lavate e tagliate le patate a cubetti, poi fatele sbollentare per almeno 10 minuti. 4. Nella stessa acqua, fate sbollentare anche i piselli per ca. 10 minuti. 5. Frullate le patate con i piselli aggiustando con sale, pepe e maggiorana.6. Stendete la frolla fino a farla diventare di circa 3-4 mm di spessore, quindi foderate 8 stampi per crostatine (o, se preferite, un’unica teglia).7. Riempite le crostatine con il ripieno di patate e piselli.

8. Se vi avanza della frolla, usatela per decorare le crostatine.9. Infornate in forno già caldo a 180°C per ca. 30 minuti.

Se avanzano?

Tagliate le crostatine avanzate in 4 spicchi, quindi tostatele in padella per ottenere dei crostini saporiti, aggiungendo sopra dei pomodorini conditi con origano.