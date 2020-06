Sanremo: scontro auto-moto in corso Marconi, lievemente ferito il centauro trasportato in ospedale (Foto)

Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 9.30 in corso Marconi a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Municipale, una Fiat Panda che stava viaggiando in direzione Ospedaletti, ha svoltato verso il benzinaio.

In quel momento un Kymco Grand Dink viaggiava in direzione Sanremo e, per cause ancora in via d’accertamento, si è scontrato con l’auto. Il conducente del mezzo a due ruote ha riportato alcune ferite su varie parti del corpo ed è stato portato in ospedale per i controlli del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi.