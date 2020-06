Bordighera: atto di vandalismo alla Chiesetta di Sant’Ampelio, l'indignazione del Sindaco Ingenito

Un gravissimo atto di vandalismo ha colpito questa notte il campanile della Chiesetta di Sant’Ampelio di Bordighera e non manca di farsi sentire con tutta la sua indignazione il sindaco Vittorio Ingenito: “Sono sdegnato, ferito, arrabbiato con chi ha offeso la nostra Città con un gesto incivile e barbaro, che ha toccato uno dei luoghi a tutti noi più cari. Mi impegno personalmente a non lasciare nulla di intentato per individuare i responsabili, affinchè ricevano la giusta sanzione per il danno causato in uno degli angoli più belli d’Italia”.