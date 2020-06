Vallecrosia: accuse del Consigliere Perri sul cantiere di lungomare Marconi, la risposta del Comandante Bonsignore

“Preso atto delle dichiarazioni sulle problematiche create dal cantiere sito in via Lungomare Marconi lato levante, confermo che una sola lamentela era giunta in precedenza. E, convocato l’amministratore dello stabile interessato, questo non si è presentato al Comando della Polizia Locale. In ogni caso, il personale della Polizia Locale ha eseguito uno scrupoloso sopralluogo ed ha relazionato in merito allo stato dei luoghi”.

Interviene in questo modo il Comandante della Polizia Municipale di Vallecrosia, Elvio Bonsignore, replicando alle accuse del Consigliere di minoranza Fabio Perri, sul cantiere di lungomare Marconi. “Vorrei precisare che, nel momento in cui il consigliere Perri mi ha contattato, ho dato personalmente la mia disponibilità, ed ho sottolineato che era già stato fissato un sopralluogo per lunedì alle 8.15 con la ditta per concordare la prosecuzione dei lavori e per risolvere le problematiche riscontrate. Ho informato il consigliere Perri di essere già a conoscenza della situazione e che il successivo giovedì, cioè oggi, sarebbe stato reso edotto sulle soluzioni adottate”.

“La situazione è già stata risolta nella mattinata di martedì – termina il Comandante della Municipale - grazie anche alla collaborazione del sindaco Armando Biasi e della Polizia Locale di Bordighera”. Il Sindaco Biasi e l’assessore Fazzari si sono dichiarati solidali con il Comandante Bonsignore e avvalorano la validità del lavoro dei dipendenti Comunali, che sottolineano operare sempre con professionalità e grande attenzione ai bisogni della comunità.