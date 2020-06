Sanremo: mezzo pesante provoca un grosso buco sulla ciclabile, scoperto ieri dalla Municipale. Ora chi paga? (Foto)

Pista ciclabile distrutta nella zona a ridosso di corso Marconi a Sanremo. E’ accaduto nei giorni scorsi ma la scoperta è stata fatta ieri dalla Polizia Municipale che ha informato gli uffici comunali.

Si tratta di una piccola voragine, molto probabilmente provocata da un mezzo pesante transitato senza autorizzazione. Un ‘caso’ che vede l’asfalto della ciclabile da sistemare, tra l’altro in un momento in cui la manutenzione della pista è in bilico con l’attuale società (Area 24) che dovrebbe essere acquisita da Amaie Energia.

Cosa è successo? Difficile a dirsi anche se sulla pista sono presenti le telecamere e potranno essere visionate per capirlo. Cosa ci faceva un mezzo così pesante sulla ciclabile? Secondo i ben informati potrebbe essere stato un camion diretto su qualche spiaggia per il ripascimento, ma ovviamente dovrà essere verificato.

Rimane il fatto che, chi ha provocato il danno avrebbe potuto avvertire le autorità competenti e non lo ha fatto. Forse questa è la cosa più grave.