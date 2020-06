Bordighera: riprendono i corsi gratuiti di massaggio infantile per genitori e neonati fra gli 0 ed i 9 mesi

Nel rispetto della normativa ed all'aperto, riprendono i corsi gratuiti di massaggio infantile per genitori e neonati fra gli 0 ed i 9 mesi. A condurre i corsi, per l'Associazione Centro Promozione Famiglia, Elisa Soleri, membro dell'Associazione Italiana di Massaggio Infantile.

Il corso si svolgerà il sabato alle 10.30 dal 13 giugno all'11 luglio, presso l'ex seminario in via Aurelia 143 a Bordighera. È stata allestita, in un angolo riparato del giardino, una zona con gazebo dove verranno posizionate le stuoie ed i cuscini per i massaggi alla distanza prescritta. Tutto il materiale verrà igienizzato e resterà ad uso esclusivo di ciascun partecipante fino alla fine del corso.