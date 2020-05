Riaprono i ristoranti dopo il 'lock down': la pizzeria 'Senese' offre domani una serata di beneficenza (Foto e Video)

Apre domani, con una serata di beneficienza, per gli ospedali ‘Borea’ di Sanremo e ‘Gaslini’ di Genova, la pizzeria ‘Senese’ di via Privata Scoglio a Sanremo. Un locale immerso nel verde e che vede titolari e staff proiettati verso una cucina con prodotti di qualità, molti dei quali a km 0.

Abbiamo approfittato della riapertura della ‘Senese’ per vedere come si stanno attrezzando i locali, in particolare i ristoranti, per rispettare le regole sulle normative ministeriali da applicare. Giovanni Senese, titolare del locale, ci ha accompagnato per capire con precisione come verranno attuate, tra distanze dei tavolini, gel igienizzanti ovunque, ingressi e uscite per evitare contatti tra la clientela e la massima attenzione ad evitare assembramenti ed eventuali possibili contagi.

E poi c’è sua maestà la pizza, preparata davanti a noi con l’attenzione al prodotto utilizzato che, in molte occasioni, viene raccolto direttamente dall’orto che si trova attiguo al locale. Domani sera Giovanni Senese offrirà ai suoi clienti la serata e, senza nessun impegno, chi parteciperà potrà fare un’offerta libera che verrà poi devoluta ai due ospedali. Un modo per trascorrere una bella serata e fare beneficienza.