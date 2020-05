Programma di contabilità semplificata, una marcia in più per il professionista smart

Disporre di un programma di contabilità semplificata che sia semplice, efficace, completo e integrato, può costituire la vera marcia in più per il business di un moderno professionista che desidera disporre di più tempo per potersi concentrare su ciò che conta veramente per la propria attività, evitando di dover perdere troppo tempo sulla gestione dei propri conti.

Un’arma fondamentale per destreggiarsi in maniera pienamente competitiva in un mercato sempre più difficile e arduo, in cui i tempi di reazione sono spesso l’elemento decisivo in grado di separare un buon successo professionale da risultati sotto le attese.

Ed è proprio per questo motivo che avvalersi di un sistema di contabilità che possa permettere di tenere sotto controllo l’evoluzione dei propri clienti, dei propri lavori e degli indici di prestazione, effettuando automaticamente analisi e reportistica, è certamente uno dei più fedeli alleati di un professionista che desidera fare un salto in più nella qualità complessiva del proprio lavoro.

Il sistema con al centro il cliente

Anche se i sistemi di contabilità semplificata possono variare anche notevolmente per le loro caratteristiche intrinseche, riteniamo che uno dei punti di forza degli stessi non possa che essere rappresentato dalla possibilità di porre il cliente al centro dell’intera piattaforma.

Trattandosi del fulcro dell’intera attività professionale, oltre che del destinatario dei propri servizi, il cliente non potrà che costituire il punto di partenza e di arrivo dell’intero sistema di gestione della contabilità semplificata, che dal canto suo dovrà proporre tutti i dati prontamente disponibili e facilmente raggiungibili, all’interno di un CRM che possa permetterne una gestione specifica e personalizzata.

Le caratteristiche di un buon software per la gestione della contabilità

Ma quali dovrebbero essere le caratteristiche di un buon software per la gestione della contabilità?

Anche se le variabili sono davvero numerose, un ottimo punto di partenza dovrebbe essere rappresentato dalla semplicità di utilizzo: un’interfaccia intuitiva, con la possibilità di raggiungere in maniera chiara e trasparente tutte le funzionalità di maggiore necessità, costituisce certamente il miglior biglietto da visita per qualsiasi sistema di gestione della contabilità che ambisca a diventare il punto di riferimento per un consulente moderno.

In aggiunta a ciò, riteniamo molto importante che il programma di contabilità semplificata offra al proprio utente la possibilità di adattarsi alle necessità e alle differenti tipologie di aziende per le quali sarà possibile scegliere delle visualizzazioni specifiche, a loro volta personalizzabili sulla base delle proprie effettive necessità del momento.

Tra gli altri elementi di caratterizzazione più importanti, riteniamo molto importante che vi sia l’accesso a un aggiornamento costante dei dati e la rilevazione automatica dei tempi, per comprendere se quanto addebitato al cliente sia o meno in linea con quanto preventivato.

Evidentemente, un cenno non può che essere attribuito anche alla possibilità di rendere il programma di contabilità pienamente sinergico con altri programmi di contabilità o altri software con cui si può generare una gradevole e rilevante integrazione, a miglioramento ulteriore della propria produttività.