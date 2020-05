L’henne: una colorazione che ristruttura cute e capelli regalando colori naturalmente brillanti

L'hennne ha radici storiche lontanissime che si perdono fra religione sacre, culti e riti e arrivano oggi rivisitate anche per la salute dei capelli.

Utilizzare l'henne dal vostro parrucchiere vuol dire prendersi cura dei propri capelli con combinazioni di varie piante che miscelate con acqua donano colori brillantissimi e dalla durata ineguagliabile. Oltre a rconferire un bellissimo colore molto naturale, le piante tintorie, svolgono un azione ispessente sullo stelo del capello rendendoli più voluminosi.Un' altra caratteristica è quella di antibatterico cutaneo e normalizzante per le ghiandole sebacee della cute.

La ricerca del prodotto performante ma allo stesso tempo naturale, è iniziata diverso tempo fa. Il compromesso che doveva soddisfare le mie esigenze da colorista ma allo stesso tempo poter colorare coloro che, per motivi di salute, per periodo di gravidanza o allattamento, per problemi cutanei o più semplicemente per una filosofia green, non voleva o non poteva più usare prodotti cosmetici.

Dopo tanto tempo la soluzione ci arriva da una ditta italiana,che dopo accurate ricerche, ha formulato una linea di colorazione per capelli completamente naturale a base di piante tintorie.

Moltissime persone si sono appassionate a questa riscoperta forma di colorazione, antica quanto attuale, la magia di colorare i capelli in maniera completamente vegetale e seduta dopo seduta scoprire capelli sempre più belli .

