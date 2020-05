Emergenza Covid-19 e Fase2, 'Futura Sanremo': “Regole chiare ed eque per tutti”

Intervento di 'Futura Sanremo' in merito alla situazione di crisi che sta investendo molte imprese del nostro territorio.

Si legge nella nota di 'Futura Sanremo': “Veniamo contattati da decine di partite iva che ci parlano di discriminazioni tra attività e dimenticanze di interi settori. Il tutto con riferimento al Governo ma soprattutto con riferimento alla nostra Regione Liguria. Ci rivolgiamo in primis alla Regione affinché possa emendare regole chiare ed eque per tutti. Si mantiene a livello globale la distanza sociale di un metro e per quanto riguarda i contagi, dalle informazioni esistenti, gli stessi avvengono e sono avvenuti in gran parte in famiglia e negli ospedali, oltre che nei luoghi ad alto impatto sociale. Le domande allora sorgono spontanee: perché se devo mantenere un metro di distanza nella normale vita sociale, nelle spiagge dobbiamo andare almeno a 5 metri , considerando che qui non abbiamo gli spazi della Riviera Romagnola? Perché se in un locale posso al momento fare solo asporto, in seguito dovranno essere mantenute distanze abnormi, e sui mezzi pubblici possono salire più persone come abbiamo visto in questi giorni? Perché un possibile e probabile ricettore di germi (tutti toccano la merce e magari la riposano senza comprarla e non tutti indossano i guanti) come il supermercato, sin dal primo giorno del lockdown mantiene distanze di un metro, e altri commerci tipo abbigliamento bar etc…devono subire distanze maggiori? Perché un parrucchiere deve subire restrizioni elevate quando esiste un protocollo di lavoro che già implica pulizia e disinfezione di tutti gli elementi lavorativi? Al momento oggi è molto più affidabile stare da un parrucchiere che al supermercato. Potremmo fare mille esempi, ma la cosa da ribadire crediamo che sia quella che la Regione applichi uno standard uguale per tutti senza discriminazioni, compreso il fatto che chi è sano non debba essere obbligato a portare la mascherina all’aperto come da dichiarazioni fatte proprio dal nostro sindaco a Sanremo. E’ più che comprovato che mantenere indosso da sani la mascherina non è salutare e ci obbliga a respirare la nostra anidride carbonica”.

“Detto questo vogliamo intervenire su alcuni settori dimenticati da Stato e Regione, e che sono parte di buona parte del pil nazionale - prosegue la nota dell'associazione - parliamo di Noleggio con conducente, Agenzie viaggio, taxi, guide turistiche etc.. che creano un indotto eccezionale dando da lavorare ad alberghi bar ristoranti negozi. Da una verifica fatta queste categorie, sono state ricordate con delle sovvenzioni a fondo perduto dalle Regioni di quasi tutta Italia, ma qui in Liguria? Parliamo di sovvenzioni da non meno di mille euro a 2500€ per partita iva già elargite. E soprattutto parliamo di partite iva che sono ferme da metà febbraio e che non avranno probabilmente sbocchi prima di settembre/ottobre, restando ad incasso zero. Semplice capire che la maggioranza degli Stati sono chiusi, i voli non ci sono né per incoming ne per outgoing, non sappiamo quando definitivamente Schengen verrà riaperto consentendo un nuovo flusso di lavoro per l’Italia e per la nostra Regione. Nel frattempo, come vivranno queste aziende e queste famiglie? Ci auguriamo che la Regione Liguria intervenga in fretta su queste categorie, che nessuno resti indietro, poiché a quanto ci risulta, il prossimo passo di queste categorie, che da giorni si stanno unendo, sarà quello di manifestare e sporgere denunce. Chiediamo che venga fatta una cosa semplice, e su questa dichiarazione dovrebbero intervenire Stato, Regioni e Comuni, relativamente a stabilire lo standard di un esame del sangue (a cui anche i privati potranno accedere a prezzi calmierati stabiliti dalla legge), che rilasci un documento che attesti chi è negativo, o che sia immunizzato, o asintomatico che non trasmette virus. Ridateci la libertà di gestire la nostra vita da sane persone che da tre mesi sono senza convivialità, e che hanno tolto la socialità anche ai ragazzi e ai bambini. L’Italia è un paese basato sulla socialità, quindi le restrizioni di base iniziamo a darle per lo più a immunodepressi ed anziani. Per ultimo una forte critica al Governo. Mentre la Germania continua a restare aperta e i voli funzionano bene, mentre la Svezia non ha obbligato nessuno ai domiciliari, mentre quasi tutti gli stati sono praticamente in un rientro costante alla normalità, il Nostro Consiglio dei Ministri pensa se aumentare di altri sei mesi l’emergenza sanitaria. Ma avete idea di come verrà visto a livello turistico il nostro paese? I potenziali turisti vedranno un paese come l’Italia a rischio e quindi sceglieranno altre destinazioni! I nostri figli avrebbero fatto meglio di queste task force, pensateci bene a cosa state facendo, perché siete gli unici complici del default di questo paese”.