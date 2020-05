Ventimiglia: azzerati posti disabili in via della Repubblica, Leuzzi (PD) contro l'amministrazione comunale "Sembra un film già visto"

“In via Repubblica nella zona antistante la filiale di Poste Italiane, i parcheggi blu per le auto ed un importante stallo di sosta per disabili sono stati inspiegabilmente azzerati".

E' la denuncia di Federica Leuzzi, consigliera comunale del PD a Ventimiglia. L'esponente dell'opposizione critica: "L'Amministrazione Scullino colta nuovamente impreparata e poco sensibile sulla tutela dei diritti dei disabili e delle fasce più deboli. Sembra un film già visto, come il pagamento dei parcheggi blu per i possessori del cartellino disabile di qualche mese fa, dove la maggioranza è dovuta ricorrere ai ripari riattivando la gratuità dei posti per le persone con disabilità".



"Durante la scorsa Amministrazione avevamo istituito il Comitato PEBA, tavolo di confronto molto costruttivo che ci ha permesso di ascoltare le richieste delle persone con disabilità, che purtroppo ora è stato eliminato. - prosegue l'esponente del PD - Speriamo che la maggioranza possa tornare ancora una volta sui propri passi ristabilendo lo stallo per i disabili senza calpestare i diritti di questi ultimi".



"Cogliamo l'occasione per proporre sempre in Via Repubblica il ripristino dei posti auto con l'introduzione di uno stallo "rosa" per le donne in dolce attesa, come avevano tra l’altro previsto nel loro programma elettorale, ed una sosta "carico e scarico" in vista di una sempre maggiore necessità di questo tipo aree. - conclude Federica Leuzzi - Ci auguriamo che già durante prossimo Consiglio Comunale il Sindaco possa comunicarci il cambio di rotta su questo tema”.