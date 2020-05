Elezioni si, ma quando? Questa sera alle 20:45 Enrico Ioculano e Marco Scajola ne parlano a '2 ciapetti con Federico'

La politica in questi giorni torna a far parlare di sé, soprattutto in merito alla data delle prossime elezioni regionali che si sarebbero dovute inizialmente svolgere in questo periodo. Da un lato ci sono Presidenti di Regione, come Giovanni Toti in Liguria, che chiedono di fissare la consultazione elettorale in estate, e dall'altro invece le tesi di chi vorrebbe posticiparle ancora di qualche mese in attesa di un quadro sanitario più chiaro e definitivo.

La questione sarà oggetto della puntata di '2 ciapetti con Federico', in onda questa sera alle ore 20:45, condotta da Federico Marchi. Ospiti in video collegamento ci saranno Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente) ed Enrico Ioculano (Partito Democratico). Durante la trasmissione si parlerà anche delle misure messe in atto, sia a livello nazionale sia regionale, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus sotto il profilo sanitario ed economico.

