Fase 2 in provincia: parrucchieri ed estetisti rispondono ‘presente’ e sono pronti a riaprire “Non vediamo l’ora, da lunedì lavoreremo 7 giorni su 7”

Anche parrucchieri ed estetiste attendono lunedì prossimo per assaporare un briciolo di normalità dopo due mesi di serrande abbassate. Stando a quanto ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti, dal 18, oltre ai negozi di vendita al dettaglio, potranno tornare a lavorare anche i saloni di bellezza. Un comparto che in zona significa centinaia di posti di lavoro.

“Non vediamo l’ora, siamo pronti - dichiara ai nostri microfoni Sara Lacchetta, rappresentante della categoria Parrucchieri ed Estetisti per CNA - abbiamo già comprato tutto: disinfettanti, mascherine, mantelle monouso e tutti gli strumenti che serviranno per poter lavorare in sicurezza. Questa settimana lavoreremo per la pulizia dei negozi, la sanificazione non è obbligatoria ma facoltativa siccome i saloni sono chiusi da oltre 60 giorni”.

Quali le regole della ripartenza? “Potremo ricevere un solo cliente alla volta e su appuntamento - ci spiega Sara Lacchetta - avremo un orario da domenica a domenica e potremo aprire dalle 8.30 alle 21.30. Giovedì è prevista una riunione di CNA proprio per mettere a punto tutti i dettagli della riapertura. Tutti sono prontissimi”.