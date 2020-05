Come si sono adattati al cambio gli insegnanti Italiani?

Da qualche tempo, gli insegnanti Italiani hanno dovuto, per forza, cambiare il loro modo di insegnare. Questo è stato dovuto alla forzata e lunga quarantena, ormai prolungata da oltre 2 mesi. Un tempo interminabile che ha portato molte persone in italia a domandarsi sul futuro della propria nazione.

Questo cambio, ha visto insegnanti e maestre, cominciare a dare lezioni da casa, a tutta la classe. Purtroppo, questo metodo imposto dallo stato, ha visto una ondata di bambini che rimangono indietro o non riescono ad apprendere in maniera precisa lezioni e compiti.

Internet e le sue soluzioni veloci

Per fortuna, internet offre tante soluzioni online a fronte di questo. Per esempio, Preply è il miglior sito per lezioni private, adatte a bambini ed adulti, ma ci sono tantissime applicazioni che possono essere usate da grandi e piccini. Queste applicazioni e siti possono aiutare l’apprendimento ed accompagnare i bambini passo dopo passo nell’arduo compito di apprendere ed imparare.

Insomma, il metodo in remoto funziona, ma non è totalmente efficace. Ma perché questa situazione?

Semplice, alla base di tutto c’è una mancata preparazione a quello che è successo. In italia, come nel resto del mondo, si è legati ad un concetto scolastico un pò all’antica e non molto predisposto ad imparare a distanza. Si lavora in ufficio o fabbrica e si studia a scuola o università. A casa? Non esiste.

Studio e lavoro in un modo nuovo

Questo concetto ha portato la gente ad essere al punto in cui ci si trova oggi e forzare le persone a studiare o lavorare in un modo in cui non erano abituate. Si tratta di un gap che verrà superato solo con la pratica nel tempo e non con un mese o due di apprendistato.

Questo potrebbe portare enormi benefici a famiglie, maestre e bambini, che potrebbero trovare più tempo da dedicare a sè ed aumentare i benefici per i propri dipendenti. Inoltre ci sarebbe anche una riduzione dei costi per elettricità, affitti e internet.

Come si potrebbe migliorare la situazione

La situazione potrebbe migliorarsi solamente in un modo: attraverso la pratica. Facciamo un esempio.

Non tutti si trovano a loro agio davanti ad una telecamera o parlando ad un microfono; lo sappiamo. Lo stesso può valere per una persona che si trova, per la prima volta, a parlare via video chiamata a tutta la classe. Insegnare dovrebbe rilassare la persona che lo fà e non innervosirla, in modo da non deprecare il livello del messaggio trasmesso.

Lavorare in questo modo deve diventare poco a poco più normale ed istruire bambini, genitori ed insegnanti, a lavorare in questo modo. Solamente facendo questo sarà possibile insegnare alla gente come farlo nel modo migliore e raggiungere poco a poco un livello di eccellenza unico.

A discapito di questo, diciamo però che, al momento, l’italia non si è dimostrata molto aperta a questo tipo di adozione smart-working, legata al vecchio modus operandi lavorativo che vede le persone recarsi in azienda per lavorare. Speriamo, però, che questo nuovo messaggio possa cambiare almeno una fetta della popolazione, per renderla smart.