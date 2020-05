Sanremo: è morta suor Grazia (Giacoma Gussoni), aveva insegnato alla Sedes negli anni '70 e '80

Un’altra suora della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo è morta a causa del Coronavirus. Si tratta di Suor Grazia (Giacoma Gussoni) che aveva 86 anni.

Ha insegnato alla Sedes negli anni ‘70 e ‘80. Suor Grazia è morta oggi alle 17.30 ad Albenga dove era ricoverata. Era originaria di Treviglio per anni si è occupata di aiutare in tutti i modi chi aveva bisogno.

“Dopo tanti di giorni di lotta per sconfiggere il virus – scrive Don Ferruccio Bortolotto - il Signore l’ha presa a sé. Le Figlie della Sapienza perdono un prezioso riferimento per la loro comunità, così come la nostra Chiesa locale e la nostra città di Sanremo. Non nascondo una profonda commozione nel dare quest’annuncio, ma sono convinto che suor Grazia non vorrebbe le nostre lacrime, ma piuttosto la nostra preghiera alla Vergine Maria, di cui era particolarmente devota. Per anni ha lavorato per accompagnare tanti pellegrini e malati a Lourdes nel nostro pellegrinaggio diocesano. Ora resta a noi non tradire quello che è stato il suo impegno e la sua eredità”.

Per suor Grazia, come per le altre religiose morte, verranno celebrati i funerali al termine della pandemia.