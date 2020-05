Bordighera: al lavoro per sistemare le spiagge ma alcuni dovranno lasciare a casa dei dipendenti (Foto)

Difficile ripartenza per gli stabilimenti balneari di Bordighera. Oltre al Covid-19, infatti, che ne ha ridotto le capacità operative, anche le mareggiate stanno contribuendo a peggiorare l'imminente stagione estiva.

Qualche stabilimento addirittura senza spiaggia a causa della forza del mare e, mentre i giorni passano, tutti rimangono in attesa di delle nuove norme di sicurezza per poter salvare non la stagione ma il salvabile.

“Sarei più propenso a dire ‘prove di morte’ più che di ripartenza” ci ha detto il gestore di una spiaggia che, per la prima volta in 42 anni di attività, si è vergognato nel dirci con le lacrime agli occhi: “Per questa stagione dovrò lasciare a casa tre dei miei più fedeli collaboratori. Mi dispiace per le loro famiglie”.

(Foto di Eugenio Conte)