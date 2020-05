Sanremo: serie di riflessioni e previsioni per i prossimi due anni al Casinò, il pensiero di Giampiero Correnti

Giampiero Correnti, Consigliere di Liguria Popolare, ex Responsabile del Personale del Casinò, ha voluto fare una serie di riflessioni sull'importante partecipata di Sanremo inserendo anche una sua proposta.

Ha ripercorso in sintesi i dati dell’anno 2019: incassi pari a circa 44 milioni di euro più euro 1.9 dei giochi online, grazie ai quali il Comune ha ricevuto circa 7,7 milioni. Per quanto concerne gli anni 2020, 2021 e 2022 a bilancio previsionale, le percentuali lorde di competenza del Comune, sugli incassi della Casa da Gioco, sono: primi sei mesi del 2020 il 16% del fatturato, il 18% nel secondo semestre, mentre rimane il 16% per il 2021 e 2022.

"Chiaramente oggi - dice Correnti - tutto quanto ipotizzato è superato e bisognerà affrontare la nuova realtà tenendo da conto i punti a seguire:

- minori incassi dell’anno in corso provocati dalla temporanea chiusura effettuata per contrastare gli effetti del Covid-19. Questo comporta un minore ritorno per il Comune valutato in 560.000 euro mensili (o 620.000 all’aliquota del 18%)

- minori introiti, oggi non prevedibili, in relazione all’inevitabile diminuzione dell’offerta di gioco (vedi distanziamento)

- maggiori spese a seguito della messa in sicurezza dell’Azienda così come previsto dal protocollo Covid-19 (es.: sanificazione, dispositivi di protezione individuale, termoscanner, divisori, mascherine ecc.)

- crisi del turismo, si stima, per la regione Liguria, un calo del 20% che vuol dire un milione di visitatori in meno (stime elaborate da Demoskopica su dati ISTAT) e Federalberghi auspica di mantenere al 50% la diminuzione delle presenze

- l’inevitabile crisi economica nazionale.

Nel corso del Consiglio comunale di ieri, trattando il Bilancio Correnti ha chiesto che la situazione economico e finanziaria della Casino sia costantemente monitorata al fine rimodulare la percentuale di ritorno del Comune in modo da agevolare da una parte la continuità aziendale e dall’altra tenere i conti in ordine per concentrarsi sul rilancio dell’attività.

Correnti conclude: “Il Comune non deve esasperare le richieste verso la Casinò e tenere presente gli incassi di tutti gli anni precedenti. Questo per evitare di ritrovarci in situazioni spiacevoli come quelle del Casinò di Campione”.