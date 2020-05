On. Gancia (Lega)- BCE: “Aprezzo parole legarde su politica monetaria che non subirà ingerenza da Germania"

"Non nutrivo nessun dubbio a riguardo, nessun dubbio sull’autonomia della BCE nelle proprie scelte, ma apprezzo che il presidente Christine Lagarde abbia pubblicamente voluto ribadire che la politica monetaria della banca non sarà disturbata dalla sentenza della Corte Costituzionale tedesca e proseguirà con la finalità di portare ‘i suoi risultati in tutta l'Eurozona’, seppur con interventi asimmetrici perché diverse sono le necessità dei singoli Stati.

È l’approccio giusto, che condivido. Avanti così".

Lo afferma l’on. Gianna Gancia, europarlamentare della Lega