L'Open Innovation nel Retail spiegata semplicemente

La formula dell’open innovation si sta facendo strada anche nel mondo del Retail e sono sempre di più le aziende che anche in Italia hanno compreso l’importanza di tale strategia. Capire però a fondo quelli che sono i meccanismi dell’innovazione aperta non è sempre semplice e per questo oggi faremo un po’ di chiarezza. Parliamo d’altronde di una formula destinata ad avere la meglio anche nell’ambito delle vendite al dettaglio, che bisogna conoscere e che merita di essere sperimentata, ma con una certa consapevolezza.

Sono diversi gli esperti che hanno spiegato nei blog di settore cos’è l’open innovation , quindi oggi ci limiteremo ad illustrare brevemente questo paradigma. Ci concentreremo piuttosto sul suo impatto nell’ambito del Retail, perché tale formula sta diventando fondamentale per tutte le realtà, comprese quelle che si occupano di vendita al dettaglio.

Open Innovation: di cosa si tratta

Il concetto di open innovation è stato elaborato per la prima volta nel 2003 dall’economista statunitense Henry Chesbrough, che nel suo libro ne illustra le potenzialità con terminologie piuttosto tecniche. Cerchiamo quindi di comprendere di cosa si tratta con parole semplici.

L’open innovation è un paradigma secondo il quale le imprese hanno la necessità di attingere ad idee, professionisti e progetti esterni per riuscire ad accrescere il proprio successo e raggiungere un grado effettivo di innovazione. Aprirsi alla collaborazione di soggetti che non fanno parte dell’organico interno dell’azienda è infatti indispensabile per progredire ed accrescere le proprie competenze a livello tecnologico.

Al giorno d’oggi, un’azienda che rimane ancorata unicamente al proprio know-how è destinata a fallire perché incontra dei limiti invalicabili. Solo aprendosi a collaborazioni con start-up e con realtà esterne può crescere ed avere successo in un mondo che ormai è sempre più globalizzato ed interconnesso.

L’open innovation è dunque una strategia che prevede un’apertura dell’azienda nei confronti di start-up, consulenti, università e realtà esterne. Un paradigma che ha incontrato alcune difficoltà nei decenni passati ma che oggi rappresenta una vera e propria necessità per tutte quelle aziende che hanno lo sguardo rivolto al futuro.

L’Open Innovation nel Retail: l’esempio della robotica

Il concetto di Open Innovation è fondamentale anche per tutte quelle realtà che si occupano di vendita al dettaglio, anche se in molti faticano ancora a comprenderne le potenzialità. Vi portiamo però un esempio semplice che vi permette di capire quanto aprirsi a collaborazioni esterne possa incrementare l’innovazione anche in questo ambito.

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio moltissime piccole aziende italiane, che sono state costrette a chiudere per più di 2 mesi e che si sono dovute reinventare. Molti negozi hanno iniziato ad attivare servizi a domicilio per esempio, perché era l’unico modo per continuare a lavorare. Tanti di questi non avevano mai preso in considerazione tale possibilità, eppure non avendo altra scelta si sono dati da fare.

Molti Paesi, dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, hanno iniziato a sfruttare le potenzialità della robotica per organizzare le consegne a domicilio. In Italia questo non è ancora avvenuto se non in contesti limitati, ma il futuro va in tale direzione ed è quindi comprensibile quanto l’open innovation possa fare la differenza anche nel mondo del retail.