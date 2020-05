Vallecrosia: dal 25 maggio riprendono i controlli sul rispetto della regolamentazione oraria degli stalli di sosta cittadini

La Polizia Municipale di Vallecrosia comunica che a partire dal 25 maggio riprenderanno i controlli sul rispetto della regolamentazione oraria degli stalli di sosta cittadini.

“I possessori di ‘abbonamento in prossima scadenza e/o già scaduti’ – spiega il Comandante Elvio Bonsignore - saranno contattati telefonicamente onde concordare, comunque entro e non oltre il 23 maggio, il giorno in cui recarsi presso gli uffici del comando (orario 9.00-13.00) per procedere al rinnovo.

Si raccomanda, per evitare inutili attese ed assembramenti (vietati), di rispettare il giorno e l'orario di invito. Si evidenzia che, in ogni caso, le suddette operazioni dovranno concludersi improrogabilmente entro sabato 23 maggio”.