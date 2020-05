Sanremo: non era una discarica abusiva ma semplicemente i divanetti spostati per pulire alla spiaggia dell'Antenna

Non era una discarica abusiva e nemmeno l’abbandono di divanetti da parte di qualcuno, quanto pubblicato ieri dal nostro giornale (QUI). La conferma ci arriva dalla titolare dello stabilimento balneare, Marisa Chiappa.

“Non si tratta spazzatura – ci scrive - ma sono dei divanetti di proprietà della spiaggia da me gestita, e tenuta sempre perfettamente in ordine sia in estate che in inverno. I furbetti ci sono perché, soprattutto in questo periodo in cui l'accesso alla spiaggia dovrebbe essere vietato, noi ci ritroviamo, nonostante segnaletiche, cartellonistica varia, pur dicendolo continuamente a tutti, a dover subire atti di vandalismo di vario genere (taglio delle catene del cancello spiaggia, rottura delle telecamere e trovare la nostra attrezzatura sparsa ovunque). Sempre a dimostrazione che siamo lì sempre a tenere pulito: abbiamo già fatto passare una prima volta la ruspa per poter preparare per essere pronti per il ponte di maggio, ed essendo lì a pitturare e fare lavori anche adesso) abbiamo tempestivamente chiamato per fare togliere le cose scaricate. Risultato? Hanno anche tolto tutti i nostri bidoni in spiaggia e, nonostante le pec, il fatto di essere andata in tutti gli uffici competenti, e le numerose telefonate al numero verde, adesso mi chiedono 50 euro, tra l'altro in questo periodo, per la riconsegna dei bidoni. Così, per buona parte dell'inverno e a tutt'oggi, noi l’abbiamo portata via caricandola sulla nostra macchina”.