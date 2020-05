Sanremo: diverse tonnellate di prodotti consegnate all'Emporio Solidale con le donazioni a Rifondazione Comunista (Foto)

Sono ormai molte le tonnellate di prodotti consegnate all'Emporio Solidale di Sanremo grazie alle donazioni fatte da tanti cittadini.

“Vogliamo ringraziare pubblicamente tutti quelli che ci hanno aiutato – ha detto Carlo Olivari, segretario del circolo ‘Valeria Faraldi’ di Rifondazione Comunista a Sanremo - e che abbiamo usato per comperare alimenti per le persone in gravi difficoltà economiche”.

Faraldi ha apprezzato anche il riconoscimento del Sindaco per il fattivo impegno dei comunisti sanremesi e sanremaschi: “A nome di tutta l'Amministrazione comunale – scrive Biancheri - desidero farvi pervenire i più sentiti ringraziamenti per la sensibilità e solidarietà dimostrate. L'aver collaborato con la vostra raccolta fondi alla fornitura di beni di prima necessità per l'Emporio Solidale é certamente un gesto che permette ai nostri cittadini nel bisogno, causato anche da questa emergenza Covid-19, di ricevere un concreto e immediato aiuto”.