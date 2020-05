Sanremo: consegnata dal presidente Cri Guazzoni al Sindaco la bandiera per palazzo Bellevue

Il Presidente del Comitato CRI di Sanremo, Ettore Guazzoni, a nome dei soci ha consegnato la la bandiera al Sindaco di Sanremo per l'innalzamento a palazzo 'Bellevue' sede del Municipio.

Il Sindaco, Alberto Biancheri, ha voluto essere presente con il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Frattarola, per testimoniare stima e riconoscimento alla Croce Rossa per quanto fa sempre a Sanremo e nel mondo e soprattutto per quanto il comitato sta facendo, senza limiti di tempo e nella piena applicazione sul campo dei Principi Fondamentali, per le persone bisognose in questo particolare momento di emergenza sanitaria mondiale.

"Ai volontari CRI - ha detto il Sindaco - al personale che ci lavora, e alla struttura del comitato regionale che vi supporta va il sentimento più profondo di riconoscimento e ringraziamento dell'Amministrazione comunale matuziana"