L'Amministrazione Comunale di Vallecrosia ringrazia l'Associazione Volontari Ospedalieri della Zona Intemelia

L'Assessore delegato ai Servizi Sociali del Comune di Vallecrosia, Marilena Piardi, ha ringraziato a nome dell'intera Amministrazione Comunale l'associazione volontari ospedalieri della zona Intemelia, rappresentata dall'avvocato Pietropaolo Guglielmi, per il generoso dono di 500 euro in buoni spesa Conad, a favore dei nuclei familiari in maggiori difficoltà economiche dovute all'emergenza sanitaria.

Continuano le donazioni, di denaro oppure direttamente di generi alimentari, da parte di enti, associazioni, commercianti e semplici cittadini che vogliono contribuire a sostenere le persone in maggiore difficoltà, soprattutto i nuclei familiari dove sono presenti minori e con i genitori hanno perso il lavoro.

Chi volesse contribuire che l'Amministrazione Comunale ha individuato alcuni luoghi per ricevere le derrate alimentari:

- la sede della Protezione Civile comunale in piazza dell'ex mercato dei fiori il martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12;

- l'istituto Don bosco (oratorio salesiani) di via Col. Aprosio 433 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.

Inoltre è stato istituito alla banca Carige (agenzia di Vallecrosia) un conto corrente dedicato alla raccolta fondi per incrementare la cifra a disposizione per i buoni spesa: IBAN IT32J0617549100000000924390.