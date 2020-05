Imperia: provvedimenti anti Covid-19, ecco le modalità per le operazioni e le comunicazioni con Amat

Visti i provvedimenti del Governo sulle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, l’Amat spa di Imperia conferma che le operazioni di sportello (volture, chiusure, informazioni) potranno essere effettuate: via e-mail/pec clienti@amat-imperia.it, info@amat-imperia.it o amatspa.pec@postecert.it. Oppure allo sportello previo appuntamento telefonico chiamando i numeri: 0183713407 e 0183713422.

Per segnalare guasti e richieste di intervento urgenti sono attivi in numeri 0183293641 o, per servizio acquedotto 3357316650 e servizio fognature 3357316648. L’attività di lettura dei contatori nelle aree private resta per il momento sospesa e, pertanto, vengono invitati clienti a trasmettere le autoletture con le seguenti modalità: tramite Whatsapp allo 0183713409 per posta elettronica a clienti@amat-imperia.it o per posta elettronica certificata PEC: amatspa.pec@postecert.it.

Il personale dell'Ufficio Clienti rimane a disposizione per informazioni allo 0183713407.