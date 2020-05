Imperia: Clelia Eliana Caleffi nuova presidente della Casa di Riposo di via Agnesi, l'augurio del sindaco Claudio Scajola

Si è riunito ieri il nuovo CdA dell'A.s.p. Casa di riposo e Pensionato “Imperia” di via Agnesi. I due rappresentanti del Comune di Imperia, la rag. Clelia Eliana Caleffi e il dott. Ezio Grosso, sono statti eletti rispettivamente alla carica di Presidente e Vice presidente. Completano il Cda la dott.ssa Mirella Diana, Monsignore Ennio Bezzone e Don Paolo Pozzoli.

La Presidente e il Vice presidente sono stati ricevuti dal sindaco Claudio Scajola, che ha augurato loro buon lavoro e ha ribadito gli indirizzi del mandato: “La Casa di Riposo di Via Agnesi – sottolinea il primo cittadino – ha grandi potenzialità. Ha sofferto, come altre, nel corso dell'attuale emergenza sanitaria. Al nuovo Cda il compito di risolvere le criticità annose, di valorizzarla al massimo, valutando anche un possibile ampliamento. Sono certo che i nuovi vertici sapranno mettere a disposizione le proprie riconosciute competenze per traguardare questo rilancio”.

Clelia Eliana Caleffi, Cavaliere della Repubblica, è stata responsabile dal 2009 al 2019 della Segreteria Generale ed Amministrativa del Polo Universitario Imperiese. Il dott. Ezio Grosso, già Primario di Anestesia e Rianimazione presso gli Ospedali di Imperia e Novara, è medico del lavoro con oltre 40 anni di esperienza. Il CdA si riunirà giovedì 14 maggio per esaminare i bilanci e le principali tematiche relative alla gestione della Casa di riposo.