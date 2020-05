Genova ai tempi del Coronavirus: le immagini scattate dal fotografo di Cervo, Marcello Nan (Foto)

Il fotografo di Cervo, Marcello Nan, vista la ‘chiusura’ delle manifestazioni pubbliche di questo periodo ha ‘ritratto Genova così come appare oggi.

Le foto riguardano: false finestre, gabbiani dominanti, l’arco di Piazza della Vittoria, l'unico pescatore alla Foce, via XX Settembre vuota, il ponte monumentale di via XX Settembre, piazza De Ferrari deserta, preghiere, fast food da asporto, il cartellone del Carlo Felice appropriato al periodo, il porticato di via XX settembre, attività consuete.

Una testimonianza di un tempo da incubo che speriamo finisca presto.