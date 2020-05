AndareOltre della CNA di Imperia continua oggi con l’incontro rivolto al settore odontotecnico

Continua #AndareOltre, il progetto pensato e realizzato da CNA Imperia e lo Studio Aschei ed Associati, i cui incontri online sono sempre aperti dall’introduzione e dalla sapiente regia del sociologo Luca Aschei.

L’incontro di oggi (ore 18), in collaborazione con Taberna Dentium, ditta specializzata in forniture e servizi per odontotecnici e odontoiatri, è dedicato al settore odontotecnico: si parlerà delle misure di salute e sicurezza dei lavoratori che dovranno essere garantite in tutte le aziende del settore odontotecnico, in accordo con il protocollo dello scorso 14 marzo, aggiornato, integrato e dunque sostituito con il protocollo del 24 aprile 2020, che consiste in 13 punti volti a contrastare e prevenire la diffusione del nuovo coronavirus nei luoghi di lavoro.

Si parlerà di misure di sicurezza e qualità Clienti Dipendenti e del Protocollo condiviso di regolamentazione, che intende fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il protocollo di autoregolamentazione contiene, infatti, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

Interverranno Sonia Viale, Assessore alla Sanità Regione Liguria e Cristiano Tomei, Referente Nazionale CNA SNO Odontotecnici.

L’incontro, rigorosamente online sulla piattaforma Zoom, osserverà i seguenti temi:

· Ricominciamo da noi Odontotecnici

· Codice di Autoregolamentazione CNA Settore Odontotecnico

· Misure di Sicurezza

· Protocollo Sicurezza nelle aziende

· Azioni di contenimento Covid-19 del Laboratorio Odontotecnico

· Prassi specifiche contenimento e trattamento impronte e protesi

· Cartelli INFO

Eventuali quesiti specifici da parte di imprese interessate a partecipare all’incontro on line possono essere anticipati all’indirizzo segreteria@im.cna.it; lo stesso recapito può essere utilizzato anche per richiedere il link di partecipazione all’incontro.



(in basso l'intera locandina dell'evento)