Sanremo, Baggioli: “Il bilancio? Non ha senso di essere votato”. A ‘2 ciapetti con Federico’ l’esponente di Forza Italia attacca il documento

A poche ore dall'inizio del consiglio comunale di Sanremo, il primo in videoconferenza nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, il capogruppo di Forza Italia Simone Baggioli anticipa le sue critiche al bilancio. All'ordine del giorno ci sarà infatti la discussione sul bilancio di previsione del Comune di Sanremo e sul documento unico di programmazione 2020/2022.

“Il bilancio di Sanremo? Non ha senso di essere votato” ha detto Baggioli intervenendo a '2 ciapetti con Federico'. "Un aspetti che mi lascia poi molto perplesso - ha aggiunto - riguarda la delibera sui procedimenti edilizi, un settore dove manca il personale e ci sono molte pratiche ancora non evase. Invece che pensare di rafforzarlo, per velocizzare i vari iter, si è pensato di eliminare l'ordine cronologico dei protocolli, facendo passare davanti quelli che hanno oneri di urbanizzazione superiori rispetto agli altri".

Baggioli ha poi parlato delle richieste avanzate come gruppo consigliare di Forza Italia. "Sono le imprese e le famiglie che permettono la tenuta del bilancio del Comune, non l'inverso - ha detto - Non possiamo quindi pensare di non dare aiuti perchè si rischia il totale default, che in realtà già si intravvede".

Guarda il video con l'intervista completa:

