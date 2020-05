L’emergenza Covid-19 e gli effetti sui conti del Comune di Sanremo: intervista all’assessore al Bilancio Massimo Rossano (Video)

Giovedì prossimo il consiglio comunale di Sanremo si riunirà per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. La prima seduta a distanza per l’assise matuziana che sarà chiamata a discutere un Bilancio di previsione mai così incerto come quest’anno.

Qualche giorno fa il documento è stato analizzato in prima commissione e l’assessore al Bilancio, Massimo Rossano, ha più volte sottolineato come i dati fossero interamente riferiti al periodo precedete l’emergenza. Per questo, tra le molte indicazioni previste per i prossimi mesi, è stato deciso di procedere fino al 31 dicembre con controlli ogni 15 giorni su entrate e uscite dalle casse comunali per poter, eventualmente, correggere il tiro.

In mezzo a numeri e previsioni, però, c’è il destino economico dell’Ente tra progetti da non rallentare (leggi la realizzazione delle scuole al Mercato dei Fiori di valle Armea), società partecipate da monitorare e un futuro a dir poco enigmatico per imprenditori e famiglie.

Ne abbiamo parlato con l’assessore Massimo Rossano per analizzare i punti principali della discussione affrontata in prima commissione e che approderà giovedì in consiglio.

L’intervista a Massimo Rossano