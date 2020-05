Ventimiglia: pakistano rischia di finire tritato nell'immondizia, parla uno dei due dipendenti della Docks "Non siamo eroi, abbiamo fatto solo il nostro dovere"

“E’ andata bene che l’uomo ha urlato pochi istanti prima che venisse schiacciato dal compattatore e sono riuscito a dare l’allarme al mio compagno di lavoro, bravissimo a schiacciare il tasto di stop immediatamente”.

Sono queste le prime parole di Luca Colombo, il dipendente della Docks Lanterna che, questa mattina insieme a Davide Bagalà, stava facendo il classico giro del centro di Ventimiglia per raccogliere l’immondizia dai cassonetti in città e che ha salvato il 30enne pakistano che stava dormendo all’interno di uno di questi. “Erano le 5.30 circa – ha detto Luca al nostro giornale – quando sul lungomare ho aperto il primo cassonetto. Ho controllato all’interno ed ho visto solo immondizia e qualche coperta. Come da prassi l’ho agganciato al camion che lo ha stato alzato. L’autocompattatore ha fatto la prima ‘mangiata’ (come sia chiama in gergo) e l’uomo è stato alzato. A quel punto ho sentito il primo urlo ed ho chiesto a Davide di fermare tutto. Così è stato e penso pochi istanti prima che scattasse la seconda ‘mangiata’, quella che poteva essere letale”.

Luca ha ancora negli occhi quanto è successo stamattina ed è ancora un po’ scosso per l’accaduto, anche se il racconto è piuttosto lucido: “Abbiamo prontamente cercato di levare l’immondizia sopra di lui ed io ho chiamato il 118. Gli abbiamo dato un sorso d’acqua e lui in francese si scusava. Aveva male allo sterno ma era cosciente e muoveva le gambe. Poi sono arrivati i Vigili del Fuoco, l’ambulanza e la Polizia”.

Luca, che parla anche a nome del collega Davide vuole sottolinea re che: “Noi non siamo né eroi né altro, abbiamo solo fatto il nostro dovere professionale e umano. Ora speriamo solo che l’uomo si riprenda. Le sue condizioni mi sembravano serie ma dovrebbe farcela. E’ stata una frazione di secondo a salvarlo perché probabilmente se il compattatore avesse girato per la seconda volta non ci sarebbe stato nulla da fare”.