Toti: "Fase 2, richieste di riaperture di parrucchieri e estetiste e l'arrivo di 500mila mascherine" (Foto)

“Fase 2 significa anche saper ascoltare i bisogni dei cittadini e dei lavoratori. In questi giorni in tanti tra parrucchieri ed estetiste mi hanno scritto per chiedermi tempi certi e modalità per ripartire in sicurezza. Ci auguriamo che il Governo voglia dare risposte al più presto a queste e tante altre categorie che stanno soffrendo e aspettano di poter tirare su le saracinesche per mantenere le loro famiglie”.

Lo ha detto il Governatore della Regione, Giovanni Toti, che prosegue: “Per ora fino al 1° giugno non sembrano esserci spiragli: chi li ripagherà di questi mesi di mancati incassi? Il Governo dia linee guida, fissiamo distanze, dispositivi, regole precise per riaprire in sicurezza: tenere tutto chiuso a oltranza non è la soluzione, ma sarà la fine per tante attività e tanti lavoratori. Uomini e donne che, nonostante le difficoltà, pensano a come fare la loro parte in questa emergenza”.

Intanto lo stesso Toti ha confermato l’arrivo di altre 500mila mascherine Ffp2, questa mattina. Verranno distribuite alla sanità, ai lavoratori e ai comuni. Da inizio emergenza sono state gestite in totale 6 milioni di mascherine, di cui un milione e mezzo destinato al mondo produttivo e oltre 3 milioni ai cittadini.

La distribuzione tramite le Poste e i sindaci in tutta la Liguria si avvia alla conclusione ma, da mercoledì 6 maggio altre 500 mila chirurgiche potranno essere ritirate gratuitamente nelle farmacie, presentando il codice fiscale. E da lunedì 11 maggio partirà una terza consegna.