Diano Marina: bando per la concessione di contributi una tantum per il sostegno al pagamento degli affitti

La Giunta comunale di Diano Marina, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale 12 dianese ha approvato il bando che contiene i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplinato le procedure e le modalità per l’erogazione dei contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione non corrisposti per cause riconducibili all’emergenza sanitaria in atto, dal 23 febbraio al 31 maggio.

Per partecipare al Bando gli interessati devono:

- risiedere in uno dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale 12: Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi;

- non avere proprietà di immobili sul territorio ligure, nazionale o estero;

- occupare un immobile, in qualità di abitazione esclusiva e principale non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna inferiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;

- sono esclusi dalla partecipazione gli occupanti alloggi ERP o case di proprietà comunale;

- pagare un canone annuale inferiore a 7.800 euro (corrispondente a un canone mensile di 650 euro);

- di avere un reddito complessivo familiare pari o inferiore a 25.000 euro lordi per l’anno 2019;

- di aver subito una riduzione superiore al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica dal Covid-19, rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019, per i seguenti motivi: perdita del posto di lavoro, consistente riduzione dell’orario di lavoro, mancato rinnovo del contratto a termine, cessazione o riduzione di attività commerciali, artigianali o libero-professionali, malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare che ha/hanno causato una difficoltà economica tale da compromettere la capacità di pagare regolarmente l’affitto.

Il contributo teorico erogabile a ciascun (nucleo) richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è fino ad un massimo del 40% dell’importo di tre mensilità (arretrate ed in corso) del contratto di locazione per l’anno in corso. Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300 euro ed il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a 780 euro. Lo stesso verrà corrisposto al proprietario dell’immobile.

Le istanze di partecipazione al bando sono disponibili presso tutti i Comuni dell’ATS 12 e sui siti istituzionali e per il Comune di Diano Marina anche all’Ufficio Urp, in Comune (Piazza Martiri della Libertà, 1° piano, dal lunedì al venerdì nell’orario di apertura al pubblico dalle 10 alle 13).

Le domande si potranno presentare solo da lunedì prossimo a lunedì 11 maggio, fino alle 13. Le Amministrazioni Comunali dell’Ambito Territoriale Sociale 12 Dianese, consapevoli del momento di estrema difficoltà che molte famiglie stanno vivendo, confermano che verranno semplificate al massimo le procedure per la concessione dei contributi affitto e che si procederà con la massima rapidità consentita.