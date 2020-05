Dalla vicina Francia: il 'lock down' rimarrà attivo fino all'11 maggio e alcune scuole non riapriranno

Mentre da Napoli rimbalzano immagini che confermano l’indisciplina dei cittadini, in passeggiata a frotte e senza mantenere le distanze di sicurezza, la Francia frena sul termine del ‘lock down’. Il paese confinante alla nostra provincia e dove molti lavoratori frontalieri sono impiegati ha, almeno per ora, deciso di andare fino all’11 maggio.

Certo, i transalpini sono stati ‘confinati’ dopo di noi ma i dati sui contagi hanno stoppato le velleità di riapertura come evidenziato oggi dal Premieri Edouard Philippe, che ha parlato all’assemblea nazionale sulla ‘Fase 2’. Partirà l’11 maggio ed il primo ministro ha confermato di dove lavorare per proteggerci e a convivere con il Covid 19.

L’11 maggio riapriranno le attività commerciali, ma non i bar e i ristoranti. Anche le scuole rimarranno chiuse, medie e licei almeno fino al mese di giugno, andando contro le direttive del presidente Emmanuel Macron, che aveva detto di volerle riaprire progressivamente dall'11 maggio. E, mentre in Italia, si discute sulla ripresa o meno del campionato di calcio, in Francia chiusura totale.

Il primo ministro Philippe ha confermato che le misure di contenimento hanno evitato quasi 62mila morti in un solo mese ma è anche convinto che un ‘lock down’ troppo lungo potrebbe avere effetti deleteri, con conseguenze gravissime per la nazione.