Il potere di unione della musica durante il Coronavirus. Giovanni Sardo ne parla a ‘2 ciapetti con Federico’

“In questo periodo di quarantena la musica è servita per sentirsi più uniti”. A dichiararlo è stato il professor Giovanni Sardo, presidente dell’Associazione Pànta Musicà, ospite di ‘2 ciapetti con Federico’.

“Durante le settimane che siamo dovuti rimanere a casa la musica ha rappresentato un momento liberatorio, quando le persone hanno cantato e suonato dai terrazzi, e di condivisione sui social - ha detto -. Per non parlare dell’importanza che ha avuto per quel che riguarda la compagnia che ci ha fatto. La musica è infatti uno strumento di comunione, forse ancora di più di altre forme di arte”.

Durante l’intervista si è anche parlato di un’iniziativa particolare lanciata in queste ore da Panta Musicà: Slockout VideoContest. Si tratta di un concorso gratuito, con premi goliardici, per giocare insieme dando libero sfogo alla fantasia. Ci saranno due sezioni (“Musica e canto” e “A ruota libera”) e tre categorie in base all’età dei partecipanti. “Un modo per stimolare sia i giovani, che stanno studiando, sia i meno giovani - ha spiegato Giovanni Sardo - e vorremmo premiare la creatività”.

Guarda il video:

