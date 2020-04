C'è grande attesa per il prossimo consiglio comunale di Sanremo, il primo in streaming. Non è possibile, infatti, organizzarlo 'dal vivo' nella sala consiliare e, quindi, consiglieri e assessori si sono adeguati allo smart working.

Oggi la politica sanremese si è data appuntamento per la prima prova generale e, stando a quanto si apprende, tutto è andato per il meglio. Ora l'appuntamento è fissato per giovedì 7 maggio.