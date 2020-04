Coronavirus: nel weekend due multe ad altrettanti commercianti aperti a Ventimiglia ed una villeggiante torinese a Sanremo

Una villeggiante da ‘seconda casa’ multata a Sanremo e due esercizi commerciali aperti dopo le 15 di domenica a Ventimiglia. Qualche verbale a persone in giro senza giustificazione, ma nulla più. E’ stato un weekend meno problematico, quello appena trascorso per gli agenti delle Municipali di Sanremo, Bordighera e Ventimiglia, nell’ambito dei controlli dettati dalle disposizioni del Ministero per il contrasto al Covid-19.

Nella città di confine si sono registrati, però, i primi due verbali ai danni di altrettanti commercianti, che hanno tenuto aperto dopo le 15, in contrasto con l’Ordinanza emessa nei giorni scorsi dalla Regione. Entrambi sono stati sanzionati dalla Polizia Municipale. Gli agenti hanno anche multato due cittadini che passeggiavano senza giustificazione, tra cui un uomo che tra l’altro ha praticamente ‘atteso’ appositamente il fermo per documentarlo in una diretta sui social network.

L’uomo, che ha sostenuto come i provvedimenti governativi non fossero Costituzionali, è stato comunque sanzionato e dovrà pagare la multa. Gli agenti, comunque, non procederanno in modi diversi visto che nel corso della ‘diretta’ non sono emersi elementi diffamatori nei loro confronti.

A Sanremo, tra lunedì e ieri non si è registrata nessuna violazione, anche grazie alla pioggia (come negli altri comuni) che ha maggiormente tenuto a casa i cittadini. La Municipale ha però multato una torinese che, arrivata a Sanremo il 16 aprile, ha violato la Legge. Per questo ha già pagato la sanzione da 400 euro ed è tornata nel suo luogo di residenza, in Piemonte. Nel weekend, invece, nella città dei fiori sono stati elevati 10 verbali (6 venerdì, 3 sabato ed uno domenica). Molte, invece, le chiamata dei commercianti per conoscere gli orari di chiusura da osservare ma nessun verbale in merito.

A Bordighera è stato un weekend tranquillo in tema di controlli, che si sono svolti regolarmente ma senza sanzioni di rilievo da registrare.