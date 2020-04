Il video di Angsaimperia per le famiglie in quarantena con ragazzi o bambini autistici

Angsaimperia (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici di Sanremo) in questi giorni in cui tutti siamo chiamati a restare a casa (un problema in più per chi ha ragazzi o bambini autistici) vuole diffondere un breve video della dottoressa Francesca Loffredo, psicologa e psicoterapeuta, che collabora volontariamente con Angsaimperia, con alcuni suggerimenti per gestire al meglio questo difficile periodo.